هولندا : لاجئة سورية تعبر عن حبها لعمدة المدينة التي تقطن فيها بعد حصولها على دعوة لحفلة رأس السنة ( فيديو )

عبرت لاجئة سورية عن حبها الشديد لعمدة مدينة هولندية، بعد أن دعاها للاحتفال برأس السنة.

ونقلت شبكة “اومروب زيلاند” الهولندية عن اللاجئة السورية “يارا الشناع” قولها، إنها عندما استلمت دعوة من أصل دعوات أرسلها عمدة مدينة ميدلبيرخ للاحتفال براس السنة في الحفلة المنظمة من قبل البلدية، لم تعد تشعر بأنها أجنبية.

وأضافت الشبكة أنه من النادر أن يشعر أحد بالسعادة لاستلامه دعوة احتفال برأس السنة، ولكن عندما قرأت يارا الدعوة، فرحت كثيراً.

وأشارت يارا (دمشق) التي وصلت إلى هولندا عام 2015، إلى أن “هذا يعني لي الكثير .. العمدة يشعرنا بأننا أصدقاء وجزء من العائلة”.

وقالت الشبكة، إن والدة يارا وشقيقها يعيشان في كندا، ولديهما شقيقان آخران يعيشان في اليونان.

وأضافت الشبكة : “يبدو أن يارا أصبحت من أكبر المعجبين بالعمدة هارلد بيرخمان، وكان إعجابها تشكل عندما تواجدة لعدة أيام في مركز استقبال مؤقت في صالة رياضية في المدينة، وقام العمدة بزيارة المركز”.

وعلقت يارا على ذلك بالقول : “توقعت أن أرى رجلاً عجوزاً .. لكنه كان شاباً وبنفس لون البشرة (بني مثلي)”.

وختمت : “أتمنى أن يبقى هذا العمدة في المدينة وألا يذهب لأخرى”، وأضافت بالهولندية : “أنا أحب هذا العمدة”.

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