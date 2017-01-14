يافع سويدي يحطم رقماً قياسياً صمد أكثر من 100 عام

حطم اللاعب السويدي الشاب ألكسندر إيزاك رقماً قياسياً ظل صامداً لأكثر من 100 عام، وذلك بعد أن أصبح أصغر يسجل هدفا لمنتخب بلاده في مشاركته الثانية في التشكيلة الأساسية.

وساهم اللاعب في فوز منتخب بلاده الكاسح على سلوفاكيا 6-0 في مباراة ودية أقيمت في أبوظبي اول امس الخميس، وذلك بتسجيله هدفا في الدقيقة 19.

وكانت المشاركة الأولى للاعب الشاب في مباراة ودية أيضا خاضها ضد منتخب ساحل العاج لكنه لم يتمكن خلالها من التسجيل.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، بهذا الهدف نجح إيزاك وهو بعمر 17 عاما و113 يوما في تحطيم الرقم القياسي الذي يملكه ايريك دالشتروم والذي صمد لأكثر من قرن.

وكان دالشتروم قد نجح وهو بعمر 18 عاما ويوم واحد في تسجيل هدفا في مرمى فنلندا في ستوكهولم عام 1912.

وعلق إيزاك على رقمه القياسي قائلا: “لا أركز على هذه الأشياء. لكنها أجمل بدلا من أن تكون ثاني أصغر لاعب. لا تريد أن تكون في المركز الثاني”.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب مثار اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا وذلك بعدما سجل 10 أهداف لايك في الدوري السويدي في 2016.

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