ألمانيا : تدفق اللاجئين يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي بالبلاد

أظهرت دراسة حديثة أن تدفق اللاجئين إلى ألمانيا يمكن أن يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بالبلاد.

ووفقا لحسابات معهد الاقتصاد الألماني “أي دابليو” بمدينة كولونيا الألمانية، يمكن أن يزداد إجمالي الناتج القومي حتى عام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 مليار يورو تقريبا من خلال تدفق اللاجئين.

وقدر المعهد نمو إجمالي الناتج القومي هذا العام بنسبة 0.4 بالمائة تقريبا.

وجاء في الدراسة التي أجراءها المعهد، أنه من الممكن أن يزداد هذا التأثير على الناتج القومي ليصل إلى واحد بالمائة تقريبا سنويا حتى عام 2020 ولكن المعهد شدد على أهمية أن يعثر اللاجئون على عمل بأقصى سرعة ممكنة. (DPA)

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