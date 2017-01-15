ألمانيا : منفذ هجوم برلين ” أنيس العامري ” كان يتعاطى مخدرات بصورة دورية

ذكرت تقارير صحفية أن منفذ هجوم برلين أنيس العامري كان يتعاطى مخدرات وكان يمول حياته كتاجر مخدرات غالبا.

وأوضحت صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد أن التونسي الذي قام بهجوم الدهس بشاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد وسط العاصمة برلين يوم 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي الذي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل كان يتعاطى عقار النشوة والكوكايين بصورة دورية.

وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك إلى تقرير يعرض المرحلة الحالية في التحقيقات عن حادث الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الرقابة البرلمانية المعنية بالأمور الاستخباراتية بالبرلمان الألماني “بوندستاج” سوف تعمل على هذا التقرير الاثنين.

ويتشكك المحققون فيما إذا العامري واقعا تحت تأثير المخدرات أم لا خلال تنفيذه هجوم #برلين .

وبحسب التقرير الصحفي، أقام العامري في برلين لبضعة أيام قبل الهجوم، ولكنه كان يسافر كثيرا خلال الأشهر السابقة للهجوم من ولاية شمال الراين-فيستافليا إلى بلجيكا، التي تشهد وجودا قويا للإسلاميين.

وأضافت الصحيفة أن البحث عن جهات اتصال للعمري يشكل صعوبة لأن المحققين لم يجدوا على هاتفه الجوال سوى رقمين فقط.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الشرطة عثرت في حقيبة الظهر الخاصة بالعامري بعد إطلاق النار عليه بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية على تذاكر سفر من فرنسا وبطاقة هاتف هولندية وجل استحمام ألماني وكريم حلاقة وألف يورو، بحسب شرطة ميلانو، ولكن لم يتم العثور على مخدرات في حقيبته.

وذكرت الصحيفة أنه يجرى تحقيقات حاليا للكشف عن مصدر الأموال التي كانت بحوزة العامري. (DPA)

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