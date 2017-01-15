ألمانيا : وزير العدل يعرب عن تخوفه من محاولات التأثير القادمة من الخارج على الانتخابات

في تصريحات خاصة لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أعرب وزير العدل الألماني هايكو كاس عن تخوفه من محاولات التأثير القادمة من الخارج على الانتخابات التشريعية الألمانية المزمع تنظيمها خريف العام الحالي.

وفي هذا السياق قال الوزير: “إننا لا نصنع أوهام بأنه من المحتمل استغلال مجموعة متنوعة من إمكانات التلاعب على شبكة الإنترنت في المعركة الانتخابية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) – سواء كان ذلك لحملات التضليل المقصودة أو لنشر أخبار كاذبة أو التأثير على المناقشات”.

وتابع ماس قائلا: “وفقا لرأي السلطات الأمنية الألمانية، هناك مجموعات روسية وراء القرصنة على البرلمان الألماني وكذلك الهجمات الإلكترونية على أحزاب وكتل برلمانية ألمانية. وتم تسريب بيانات كثيرة خلال ذلك”.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أنه يمكن استخدام هذه المعلومات خلال المعركة الانتخابية، قال ماس: “يمكن أن نقول بشكل واضح: أن تنفيذ الهجمات لم يعد ممكنا من خلال أحزمة ناسفة فحسب، ولكن أيضا من هجوم القراصنة (على الإنترنت)”.

ومن أجل مواجهة هذه التهديدات أشار ماس إلى أنه يتم حاليا بناء مركز تصدي للهجمات الإلكترونية على الإنترنت، وقال: “إننا نسلح أنفسنا على نحو هادف تماما من خلال وسائل دفاع تقنية أيضا”. (DPA)

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