أمر قد يسبب موجة دعاو قضائية للطعن بقرارات اللجوء .. ألمانيا : العديد من موظفي مكتب الهجرة و اللاجئين غير مؤهلين بشكل كاف !

قال موقع إذاعة وسط ألمانيا (MDR ) إن العديد من موظفي مكتب الهجرة واللاجئين الفيدرالي الذين يعملون في البت بقضايا اللاجئين غير مؤهلين للعمل بشكل كاف.

وأضاف الموقع أن مكتب الهجرة واللاجئين عين خلال أزمة اللاجئين 130 موظفاً جديداً (يطلق السوريون على الموظف اسم القاضي)، وهؤلاء الموظفون يفتقرون إلى الشهادات التي تتوافق مع عملهم الإداري الذي يتضمن اتخاذ القرار في من يحق له الحصول على حق اللجوء أو لا.

ويعني هذا التصريح التشكيك في شرعية الآلاف من طلبات اللجوء التي تم البت بها.

وقالت ليوزا امتسبرغ عضوة البوندستاغ، بحسب ما ترجم عكس السير، : “لقد اعترف مكتب الهجرة واللاجئين بأنه لم ينظر بدقة فيما إذا كان المرشحون للعمل مناسبين أو لا”.

وقد أكد مكتب الهجرة واللاجئين مشكلة المؤهلات لدى المرشحين، وقال: “نظراً للطلب الكبير على الموظفين في السنوات الأخيرة لم يتم التحقق في جميع الحالات من الشهادات ذات الصلة بالعمل الإداري”.

وأضافت امتسبرغ : “إنه لمؤشر خطير داخلياً وخارجياً وهذا يعني أن قرارات غير صائبة اتخذت بحق طلبات اللجوء السابقة، وفي الوقت نفسه يجب أن يعترف مكتب الهجرة واللاجئين أن هؤلاء الموظفين ليسوا مؤهلين للعمل هناك”.

وقال بيرند ميسوفيك من منظمة “برو أزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين : “ليست هناك مراقبة على معايير الجودة في التوظيف، سوف ندعم اللاجئين المتضررين باستخدام الإجراءات القانونية الممكنة ضد مكتب الهجرة واللاجئين”.

ويرى الباحث في القانون الإداري يواخيم فيلاند أن هناك خطراً في حدوث موجة محتملة من الدعاوى القضائية ضد مكتب الهجرة واللاجئين ولكنه يخمّن أن القرارات التي تم اتخاذها متوافقة قانونياً.

عكس السير