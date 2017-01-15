إختطاف طفلة من منزلها في حي السليمانية بمدينة حلب المكتظة بالميليشيات النظامية في وضح النهار

قالت مصادر إعلامية موالية، إن طفلة اختطفت في منزلها بحي السليمانية بحلب، ظهر الأحد.

وأفادت المصادر الموالية، بحسب ما رصد عكس السير، بأن سيارة تحمل 4 ملثمين توقفت في حي السليمانية بالقرب من “مأكولات سابا”، وصعدت إلى أحد المباني، ليسمع سكان الجوار أصوات شجار داخل منزل عائلة “نخلة”.

وتبين بعد دقائق أن الملثمين قاموا باختطاف الطفلة “تالا نخلة” (14 عاماً).

ووصلت شرطة النظام إلى الحي بعد فرار المختطفين، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، وفق المصادر ذاتها.

الجدير بالذكر أن مدينة حلب ينتشر فيها ميليشيات إيرانية وروسية وعراقية ولبنانية وأفغانية ومحلية يطلق عليها الموالون اسم “الجيش”، وتتبع كل منها لقيادات ومرجعيات مختلفة.

عكس السير