إختطاف مصور جنوب أفريقي مع اثنين من طاقم منظمة إغاثية في ريف إدلب

قالت منظمة إغاثية جنوب إفريقية، اليوم السبت، إن مصوراً من جنوب إفريقيا تعرض للاختطاف في سوريا الثلاثاء الماضي.

وأوضح مدير منظمة “وقف الواقفين” الجنوب إفريقية، إمتياز سوليمان، في بيان صحفي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول، إن “مسلحين” اختطفوا المصور الحر “شيراز محمد” بالقرب من منشأة طبية تديرها المنظمة في سوريا.

واختطف المسلحون اثنين من طاقم المنظمة، إلى جانب المصور محمد، ثم أفرجوا عن الموظفين، إلا أنهم أخبروا طاقم المنظمة أن المصور سيبقى عندهم لمدة يومين للاستجواب، ثم يفرج عنه، إلا أن ذلك لم يتم، وفق بيان مدير المنظمة.

ولم تتمكن المنظمة من تحديد هوية المختطفين، كما لم يحدد بيانها مكان وقوع الحادث، إلا أن موقعها الالكتروني يشير إلى نشاط طواقمها في محافظة حلب، فيما قال ناشطون معارضون إن محمد اختطف في ريف إدلب.

وتنشط منظمة “وقف الواقفين”، التي يديرها مسلمون جنوب إفريقيون، منذ عدة سنوات، في قطاع الدعم الطبي والإغاثي في سوريا.

وتعد المنظمة من أكبر المنظمات الإغاثية في جنوب إفريقيا وعموم إفريقيا، وتنشط في أكثر من 25 بلداً حول العالم.

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