ارتفاع عدد قتلى سيول تايلاند إلى 40 شخصاً

قال مسؤول كبير من إدارة مواجهة الكوارث إن تايلاند تواجه مزيداً من الصعوبات جراء السيول، التي تسببت في وفاة 40 شخصاً في جنوب البلاد، مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار في المنطقة السياحية والمنتجة للمطاط خلال الأيام المقبلة.

وقال تشاتشاي برومليرت، مدير إدارة مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، إن السيول ناجمة عن الهطول المستمر للأمطار الغزيرة في غير موسمها في جنوب البلاد، مما أسفر عن قطع الطرق والسكك الحديدية وهدد المحاصيل، وأثر على 1.6 مليون شخص.

وتابع : “الأسوأ لم ينتهِ بعد. نتوقع هطول المزيد من الأمطار هذا الأسبوع وجهود التنظيف ما زالت جارية في الأماكن التي تراجعت عنها المياه”.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني أن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار غدا الاثنين. ( reuters )

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