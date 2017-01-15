البحرين تعدم رمياً بالرصاص ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل رجال أمن

نفذت السلطات البحرينية صباح الأحد حكما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص جميعهم من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط اماراتي في تفجير في اذار/ مارس 2014، وفقا لما اعلنته النيابة.

وقال رئيس “نيابة الجرائم الارهابية” المحامي العام أحمد الحمادي “تم صباح اليوم تنفيذ حكم الاعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (بنا).

واوضح أن تنفيذ الحكم “تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ”.

وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين احكام الاعدام بحق الاشخاص الثلاثة اضافة إلى احكام بالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في القضية ذاتها.

وشكل حكم محكمة التمييز النهائي بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، اخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في اذار/ مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.

والهجوم الذي قتل فيه عناصر الامن الثلاثة هو أكثر الهجمات دموية في عملية قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/ فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان أول عنصر أمن أجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ اذار/ مارس 2011 بدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي اطلقتها الاغلبية الشيعية. (AFP)

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