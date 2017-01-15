الكويت : مصادر أمنية تنفي وجود مواد متفجرة على متن طائرة ألمانية

نفت مصادر أمنية في مطار الكويت الدولي، الأحد 15 يناير/كانون الثاني، العثور على أي مواد متفجرة على متن طائرة الألمانية التي هبطت اضطراريا في المطار بعد أنباء عن وجود قنبلة فيها.

واستنفرت أجهزة الأمن في المطار إثر بلاغ تلقاه برج المراقبة من قبل كابتن طائرة تابعة لشركة Eurowings قادمة من سلطنة عمان ومتجهة إلى ألمانيا بالسماح لهم بالهبوط الاضطراري، وذلك بعد قيام راكب من جنسية خليجية بالإدعاء بوجود قنبلة على متنها.

وقد تم تخصيص مدرج خاص للهبوط وإخلاء الطائرة من 188 راكبا كانوا على متنها، وجرى تمشيط الطائرة بتواجد سلطات الأمن في المطار إلا أنه لم يتم العثور على أي قنبلة، أو مواد متفجرة. (RT)

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