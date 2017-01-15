الهيئة العليا للمفاوضات تدعم من الرياض محادثات أستانة

أعربت الهيئة العليا للمفاوضات عن دعمها لمحادثات السلام التي من المزمع أن تجري في أستانة بموجب اتفاق روسي تركي.

وأكدت في بيان بختام اجتماع دام يومين في الرياض “دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم له (…) وأملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة وبناء مرحلة الثقة”.

وثمنت الهيئة “الجهود المبذولة لنجاح لقاء أستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية” التي يرغب الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا استئنافها في 8 شباط.

وفي موقف يستبق احتمال توجيه أي دعوة لأكراد سوريا للمشاركة في محادثات أستانة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السبت، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة دعوة المقاتلين الأكراد السوريين إلى محادثات أستانة، فلتدع كذلك تنظيم “الدولة الإسلامية”. (AFP)

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