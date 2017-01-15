بالفيديو .. بوغبا يقتحم مقابلة إبراهيموفيتش مع تيري هنري

يبدو الأجواء حميمية وودية بين لاعبي نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أو على الأقل بين لاعبي التشكيلة الأساسية للفريق، مثل اللقطة التي شاهدها مؤخراً الملايين بين النجمين السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا.

وقد اقتحم بوغبا الغرفة التي كان يسجل فيها إبراهيموفيتش مقابلة مع أسطورة أرسنال، الفرنسي تيري هنري، لمصلحة شبكة “سكاي” البريطانية، قبل اللقاء المنتظر بين مانشستر يونايتد وليفربول، يوم غد الأحد، لحساب الجولة ال21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، لم يبد ابراهيموفيتش أي انزعاج من انضمام بوغبا للمقابلة وقال له “إن أردت أن تنضم لنا، تعال واجلس إلى جانب لاعبين كبيرين، تعال واستمتع بهذه اللحظة”، مجبراً إياه على الجلوس على الأرض.

وأوضح ابراهميموفيتش خلال المقابلة أنه سيعود لتنفيذ الركلات الحرة، بعدما حصل بوغبا على فرصته الأولى خلال مواجهة هال سيتي في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، لكن كرته اصطدمت بالقائم.

وقال بوغبا مخاطباُ تيري هنري: “فقط أخبره أن يترك لي الركلات الحرة” لكن إبراهيموفيتش رد قائلاً: “هل دخلت تلك الكرة؟ لا، إذن، أنا من سأسدد الثانية”.

وتابع ابراهيموفيتش: “لقد أخبرته أني سأترك الضربات الحرة له إن سجّل تلك الكرة، لقد كانت فرصة واحدة فقط، كنت أشاهده وأتمنى أن تدخل، عذراً بوغبا”.

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