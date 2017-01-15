بالفيديو .. تعلم كيف تكسر البيض بيد واحدة

يرغب الكثيرون في إتقان مهارات الطبخ والحركات المدهشة التي يؤديها الطهاة المحترفون، ويعد كسر #البيض بيد واحدة من الحركات الاستعراضية التي يتفاخر بها العديد من الطهاة، والتي يحاولون من خلالها إظهار قدراتهم ومهاراتهم.

وإذا كنت لا تستطيع تكسير البيض بيد واحدة، دون أن تتسبب بفوضى في المطبخ فلا داعي للقلق، حيث يشرح هذا الفيديو كيفية إتقان هذه الحركة خلال دقائق معدودة، بحسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

وبحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قبل أن تبدأ بالتعامل مع البيض الحقيقي، أنت بحاجة إلى أن تتمرن على كرات صغيرة، ضع كرتين منها في يدك، وثبت قطعة نقدية بينهما، وحاول أن تُسقط القطعة النقدية على الأرض، وكرر هذه الحركة إلى أن تتقنها.

في المرحلة التالية انتقل إلى استعمال البيض الحقيقي، وضع بيضة في يدك تماماً كما كنت تحمل الكرتين الصغيرتين، ثم اضربها على طرف الوعاء لتحصل على شق كبير نسبياً، ثم أفرغ محتوى البيضة داخل الوعاء بعناية.

في البداية ستكون حركة يدك بطيئة في كسر البيض، ومع الوقت ستجد نفسك قد أتقنت هذه الحركة تماماً كما يفعل الطهاة المحترفون.

عكس السير