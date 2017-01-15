بالفيديو .. رجل صيني يعود للحياة داخل التابوت أثناء جنازته

فاجأ عجوز صيني أفراد أسرته بعودته إلى الحياة قبل دفنه، حيث راح ينقر على التابوت الذي وضعوه فيه أثناء الإعداد لجنازته، وبعد ساعات من الإعلان عن وفاته.

وكان مينغ تشيوان (75 عاماً) يعاني من سرطان المريء منذ فترة طويلة، ويوم 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، وجده ابنه هوانغ وقد توقف عن التنفس وقد أصبح جسده بارداً، وحاول أن يحركه مراراً لكنه ظل ساكناً، مما دفعه إلى الاعتقاد بأن والده فارق الحياة.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، سارع هوانغ إلى وضع جثة والده داخل كفن في منزل العائلة بقرية يوجينغ في مقاطعة سيشوان، وتوافد أفرد العائلة للتحضير لجنازة العجوز، لكن ما حدث بعد ساعتين وتحديداً حوالي الساعة 5:00 من بعد ظهر ذلك اليوم فاجاً الجميع.

ويقول هوانغ إنه سمع ضجيجاً صادراً من التابوت، وعندما حاول معرفة ما يجري كان والده قد رفع حوالي 2 بوصة من غطاء التابوت، وهو يصارع للخروج منه، وحاول الابن إعادة الغطاء لمكانه عدة مرات دون جدوى، قبل أن يدرك أن والده كان على قيد الحياة ويحاول الخروج من تابوته، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعدما فتحوا التابوت، أدرك أفراد عائلة مينغ أنه لم يكن ميتاً كما اعتقد الجميع، وكان يطرق بيديه وقدميه على التابوت طالباً المساعدة بالخروج، وعندما خرج تساءل عما يحدث، وكيف وصل إلى داخل التابوت.

وتظهر الصور الملتقطة من داخل منزل العائلة كيف كانت التحضيرات جاهزة لدفن السيد مينغ، ولحسن حظه فقد استيقظ من غيبوبته في الوقت المناسب، قبل أن تتم مراسم الدفن.

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