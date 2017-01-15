بالفيديو .. شاب فرنسي يدفع حبيبته من فوق جرف صخري

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادماً، يظهر فيه شاب وهو يدفع حبيبته من على جرف صخري أثناء تصويرها لتسقط على الأرض دون حراك.

وفي بداية الفيديو الذي تم تصويره بالقرب من أحد الشواطئ الفرنسية، تظهر الفتاة وهي تبتسم للكاميرا، في الوقت الذي كان حبيبها يمسك بيدها وهي تتجه إلى الحافة، قبل أن يفاجئها ويدفعها بيده من أعلى الجرف.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد أن وصلت الفتاة إلى أسفل الجرف بقيت هناك دون حراك، في الوقت الذي رفع الشاب الذي كان يصورها إصبعه تعبيراً عن رضاه عن النتيجة التي حققها، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأثار هذا الفيديو ردود فعل متباينة بين المشاهدين، ففي الوقت الذي انتقد بعضهم بشدة ما أقدم عليه الشاب، رجح آخرون أن يكون الأمر مجرد خدعة، وجرى تنفيذها في مكان معد مسبقاً لهذا الغرض.

عكس السير