بلجيكا : حملة مداهمة و تفتيش كبيرة في الحي الذي اعتقل فيه صلاح عبد السلام

قامت الشرطة البلجيكية يوم أمس السبت بتفتيش عدة منازل في شارع “ديلاونوي”، بحي مولينبيك”، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية، بحسب ما رصد عكس السير، إنه تم إغلاق الشارع وسجل صعود عناصر من قوات الأمن على أسطح المنازل.

ونقلت عن النيابة البلجيكية قلها، إنهم تم تفتيش عدة منازل في أماكن مختلفة، بحضور جنود متأهبين ومروحية وعربات عسكرية.

الجدير بالذكر أن هذا الحي شهد حملة التفتيش التي انتهت بإلقاء القبض على “صلاح عبد السلام” المتهم بكونه أحد المدبرين لهجوم باريس (13 تشرين الثاني 2015) والذي أودى بحياة العشرات.

عكس السير