دروغبا و رونالدينيو يقتربان من العودة للملاعب من بوابة الدوري البرازيلي

يقترب اللاعب الإيفواري المخضرم #ديديه_دروغبا من العودة إلى الميادين الكروية من بوابة #الدوري_البرازيلي، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية محلية.

وذكرت شبكة “غلوبوسبورتي” البرازيلية أنّ إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي والتي عارضت في البداية التعاقد مع اللاعب ديديه دروغبا، وافقت أخيراً على إتمام الصفقة في انتظار الاتفاق على بنود العقد مع النجم الإيفواري.

وأوضح ذات المصدر أنّ مسؤولي نادي كورينثيانز سيتمون الاتفاق مع دروغبا في العاصمة البريطانية لندن وأن اللاعب سيتقاضى راتباً يتراوح بين 400 ألف و500 ألف ريال برازيلي (نحو 155 ألف دولار أمريكي) شهرياً كما سيطالب بالتعاقد مع مترجم خاص له بالإضافة لمنحه سيارة مصفحة ومنزل.

وطبقاً لما ذكرت صحيفة إيلاف ، كان فلافيو أداوتو مدير الكرة بالنادي البرازيلي قد عارض في البداية فكرة التعاقد مع دروغبا وقال إن مسؤولي التسويق في النادي يدفعون في اتجاه التعاقد معه.

ولكن أداوتو قال : “لست ضد التعاقد مع دروغبا. إنه لاعب متميز والتعاقد معه يعني الكثير. أضع الأراء الشخصية دائما خلف الرأي الجماعي”.

وكان آخر ناد لعب له دروغبا، البالغ من العمر 38 عاماً، هو مونتريال إمباكت الكندي الذي ينشط في الدوري الأمريكي وذلك في الموسم الماضي(2015-2016)، حيث خاض معه 25 مباراة وسجل خلالها عشرة أهداف.

ومن جهته، يسعى نادي كوريتيبا للتعاقد مع النجم البرازيلي رونالدينيو حيث يلتقي مسؤولو النادي البرازيلي،الأسبوع المقبل، مع شقيقه ووكيل أعماله.

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