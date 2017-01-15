رئيس برشلونة يوضح : نحتاج وقتاً طويلاً لتجديد عقد ميسي

طمأن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي #برشلونة الإسباني، جماهير النادي الكتالوني، بشأن تجديد عقد نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في يونيو 2018.

وقال بارتوميو، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبوريتفو” الكاتالونية : “أريد أن أطمئن الجميع. أنا أقود المفاوضات شخصياً مع ليونيل ميسي”.

وأضاف قائلاً: “كل شيء يستغرق وقتاً طويلاً. ميسي لا يزال هنا، لكن لن أعطي أي تفاصيل أخرى. إنه يتحدث مع محيطه وهو اللاعب الأفضل بالعالم”.

وتابع متفائلاً: “ميسي يرغب في الاستمرار هنا، ونحن نريده أن يستمر. التجديد ضروري، وكل شيء سيتم بهدوء”.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف، كانت تقارير صحفية عدة قد أشارت، مؤخراً، إلى أن تجديد ليونيل ميسي مع برشلونة، سوف يكون معقداً خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن وجود اهتمام من اندية غنية بضم النجم الأرجنتيني على غرار مانشستر سيتي الإنكليزي وأندية الدوري الصيني.

وفي سياق ذي صلة، تحدث بارتوميو عن إقالة خراتاكوس مدير العلاقات العامة لنادي برشلونة بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن ميسي، وقال: “لقد تحدثنا مع خراتاكوس وأوضحنا له موقفنا من تصريحاته، وأنه في بعض الأحيان يجب اتباع نفس سياسة تصريحات النادي”.

وختم موضحاً: “لقد ابلغناه بأن مهامه في برشلونة ستظل فقط في التكوين بأكاديمية لا ماسيا، ولن يعود كمدير للعلاقات العامة بالنادي”.

وكان خراتاكوس قد صرح، أمس الجمعة، أنّه ما كان بإمكان ميسي التألق مع برشلونة لو لم يكن هنالك انييستا و بيكيه و سواريز.

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