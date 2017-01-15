راؤول غونزاليس يهنئ ميسي

بعث لاعب وقائد ريال مدريد الإسباني سابقاً، راؤول غونزاليس، برسالة تقدير وتهنئة للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي عادل رقمه بالتسجيل في أكبر عدد من المنافسين في الليغا.

وكتب راؤول، مدير مكتب “الليغا” في الولايات المتحدة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “من الممتع مشاهدة أهدافه كل يوم في الليغا”، وذلك عقب فوز الفريق الكتالوني 5-0 اليوم في الجولة 18 على ملعب “الكامب نو”.

وكان ميسي سجل الهدف الثاني لفريقه، الأول له في شباك لاس بالماس، ليضيف بذلك المنافس رقم 35 لقائمة الفرق التي زار شباكها في الليغا ويعادل رقم راؤول. ( EFE )

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