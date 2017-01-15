ريال مدريد يعرض 10 ملايين يورو لضم السويدي الصاعد إيزاك

أشارت تقارير إخبارية إلى أن نادي #ريال_مدريد لكرة القدم سيدفع 95 مليون كرون (10 ملايين يورو)، للحصول على خدمات مهاجم أيك سولنا السويدي ألكسندر إيزاك، الأمر الذي إذا تحقق سيمثل أغلى صفقة في تاريخ الدوري السويدي.

وذكرت صحيفة “Aftonbladet” المحلية في عددها الصادر اليوم الأحد أن قيمة صفقة بيع إيزاك (17 عاماً)، ستتجاوز بذلك قيمة صفقة انتقال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (الذي يلعب حاليا لصالح مانشستر يونايتد) من مالمو لآياكس الهولندي في 2001 مقابل 82 مليون كرون (7.8 مليون يورو).

وأبرز المصدر، نقلاً عن صحف إسبانية أن إيزاك سيوقع عقداً مدته 5 سنوات مع الملكي، وأن وكيل أعمال اللاعب الشاب سيسافر خلال الأيام المقبلة لمدريد من أجل إتمام الاتفاق.

ولعب إيزاك، الذي ولد بالسويد لكن أصوله إريترية، مع الفريق الأول لنادي أيك منذ أقل من عام، وسجل بين صفوفه 10 أهداف في 24 مباراة بالدوري المحلي خلال الموسم الماضي.

وأصبح المهاجم الصاعد الأسبوع الماضي أصغر هداف في تاريخ المنتخب السويدي بعد أن سجل واحداً من الأهداف الـ6 النظيفة التي فاز بها فريقه على سلوفاكيا في مباراة ودية، وذلك بعد أيام قليلة من ارتداء قميص الفريق الوطني للمرة الأولى، أمام كوت ديفوار والتي انتهت بفوز المنتخب الأفريقي 2-1. ( EFE )

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