” زد إف ” و ” نفيديا ” تقودان ثورة في عالم القيادة الآلية

طورت شركتا “زد إف” و #نفيديا نظاما يعتمد على الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في عالم القيادة الآلية.

وأوضحت الشركتان أن النظام، الذي يحمل الاسم ProAI، لا يعتمد فقط على جمع البيانات من البيئة المحيطة بمساعدة المستشعرات، بل يعمل أيضاً على فهمها وتحليلها بهدف الوصول إلى القيادة الآلية في سيارات الركوب والسيارات الخدمية.

ويتيح نظام ProAI “فهم” محيط السيارة من خلال معالجة وتحليل بيانات الكاميرا والاستشعار بمساعدة تكنولوجيا “الفهم العميق” “Deep-Learning”. كما تعمل الشركتان على تطوير حلول لنظام القيادة الآلية الفائق والكامل، حيث أن وحدات التحكم الموجودة بالموديلات الحالية لا تنقل القدرات الحاسوبية الكافية للقيادة الآلية.

ويعتمد النظام على المنصة الحاسوبية “DRIVE PX 2 AI” من نفيديا لاستيعاب إشارات الإدخال لكاميرات متعددة بجانب مستشعرات ليدار ورادار وموجات فوق صوتية، وبذلك يمكن للنظام فهم ما يحدث في محيط السيارة في الوقت الحالي، وتحديد مسار سير آمن اعتماداً على خرائط عالية الدقة.

وتقدم “زد إف” النظام ProAI كنظام مدمج بالسيارات، يتم تحديثه ويمكن تجهيزه بوظائف وإمكانيات إضافية طوال دورة حياة السيارات، كما أن النظام يمكنه الاتصال مع السيارات الأخرى والبنية التحتية المحيطة.

ومن المخطط أن يدخل النظام ProAI مرحلة الإنتاج القياسي بحلول عام 2018. ( DPA )

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