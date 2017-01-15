سيميوني : النتيجة أهم من الأداء .. و الكرة الذهبية خير دليل

قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقب فوز فريقه على ريال بيتيس 1-0 في الليغا، إن النتيجة هي الأهم، وإن الفريق استطاع تحقيق 3 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتابع: “هل لديكم أي شك أن النتيجة هي الأهم.. أنظر ما يحدث مع الكرة الذهبية.. دون شك النتيجة هي الأهم”.

كما أوضح فيما يخص المباراة نفسها أن التعادل كان وارداً، لكن الأتليتي كان الأفضل في النصف ساعة الأولى وفي آخر 15-20 دقيقة.

وقال عن لاعبه الأرجنتيني نيكولاس غايتان، صاحب الهدف الوحيد، أنه واصل تطوره وهذا ما يجعله (سيميوني) سعيداً، مضيفا أنه “بالإضافة إلى أنه لعب بشكل جيد، أحرز الهدف”.

وأوضح سيميوني، بخصوص عدم صبر الجماهير التي أطلقت بعض صافرات الاستهجان ضد لاعبي الروخيبلانكوس، أنهم “غضبوا بشكل خاص بسبب لعبة محددة، قرب نهاية المباراة.. ليس من السهل على هؤلاء اللاعبين مواصلة هذا المستوى من المنافسة طوال هذه المدة. يجب الإشادة بما يقومون به”.

وأضاف المدرب شيئاً آخر حول مشجعي الفريق، وطالبهم طوال المباراة من المنطقة الفنية في الملعب في اللحظات الأخيرة من المباراة أن يشجعوا أكثر: “لعبت هنا 5 سنوات، وأنا هنا كمدرب لـ5 سنوات أخرى، وأدرك جيداً عندما تصبح الأجواء صامتة. أغضبني قليلاً هذا الشعور، لأنه يضفي جو من الهدوء في الملعب، وهو ليس بالأمر الجيد”.

واختتم تصريحاته بقوله: “سيطرنا على المباراة بشكل جيد، بعيداً عن القلق من نتيجة 1-0 ، لا أتذكر أي مواقف خطورة واضحة لفريق بتيس. الأهم هي النتيجة، واستطعنا الفوز بـ3 مباريات متتالية في الليغا، وهذا هو المهم. وهذا ما سنواصل عمله”. ( EFE )

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