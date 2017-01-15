شانشيز يبدي امتعاضه بعد قرار فينغر باستبداله ( فيديو )

أبدى النجم التشيلي أليكسس سانشيز مهاجم آرسنال امتعاضه الشديد من قرار مدربه الفرنسي آرسين فينغر باستبداله في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام مضيفه سوانسي في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي.

ولحق ارسنال بليفربول إلى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الثمين على سوانسي 4-صفر، ليستعيد الفريق اللندني توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل امام بورنموث، ورفع رصيده الى 44 نقطة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام اللاعب التشيلي غاضباً ومتذمرا بعدما قرر مدربه استبداله بعد 6 دقائق من تسجيله الهدف الرابع لفريقه، حيث قام اللاعب بتغطية رأسه أثناء جلوسه على الأرض رغم تفوق فريقه بأربعة أهداف دون رد.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، برر آرسين فينغر قراره باستبدال المهاجم التشيلي، قائلا: “سانشيز يملك نفوذ هائل على صعيد تسجيل الأهداف، حيث سجل 14 هدفاً وصنع 7 أهداف في البريميرليغ، لذلك حينما كانت النتيجة 4-0 لم يكن هناك داعي للمخاطرة به فقمت باستبداله”.

واختتم سانشيز المهرجان بهدف رابع من تسديدة من داخل المنطقة (73)، رافعا رصيده الى 14 هدفا في صدارة لائحة الهدافين الى جانب مهاجم تشلسي دييغو كوستا، لكن يبدو أن المهاجم التشيلي يريد تسجيل المزيد من الأهداف.

كما أثار انفعال المهاجم التشيلي المزيد من الشكوك حول مستقبله مع النادي اللندني، خصوصا وأن الأخير لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

عكس السير