شركة “ نينتندو ” تطلق جهاز ألعاب جديد لا يعتمد على النظر للشاشة ( فيديو )

أعلنت شركة “#نينتندو” إطلاق جهاز ألعابها الجديد “Switch” رسميًا، بتقنية متطورة للغاية.

ويأتي الجهاز الجديد، بتقنية في ذراعي التحكم مزودة بمستشعر لعمق المجال، حيث تتيح الذراع تحديد موقع الجسم الذي أمامها، وبالتالي سيتمكن اللاعبان من اللعب، وهما ينظران مباشرة لبعضهما، دون النظر للشاشة.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، يعتمد الجهاز الجديد على وضعين للعب، إما فردي بحيث يتم توصيل الذراعين في شاشة الجهاز ويتحول إلى جهاز أقرب إلى البلاي ستيشن، أو يمكن فصل الذراعين، ليتحول إلى اللعب الجماعي.

كما يتيح الجهاز توصيله بالتلفاز، كأي منصة من ألعاب الفيديو، لكي يتم اللعب بمتعة أكبر على الشاشة الكبيرة.

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