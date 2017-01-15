ضابط سابق في جيش بشار الأسد : صمت إسرائيل على عملية قصف دمشق دليل على أنها لم تحقق أهدافها

نفى العميد المتقاعد من جيش النظام “رجب ديب” صحة ما يروج من أنباء عن استهداف اسرائيل لشحنة من صواريخ “الفاتح” الإيرانية الصنع ووصفها بأنها عارية عن الصحة تماماً.

وقال ديب لوكالة أنباء فارس الإيرانية ان الغاية الاسرائيلية من مثل هذه الاعتداءات لم تتحقق، وما يروج عن أنباء من استهداف شحنة من صواريخ “الفاتح” الإيرانية الصنع معلومات عارية عن الصحة “بكون الحكومة السورية وشركائها في محور المقاومة ليسوا سهلي الاختراق على المستوى الاستخباري”، لافتاً إلى أن “الصمت الإسرائيلي الرسمي من قبل وزارة الحرب وعدم التعليق على العملية ونتائجها، يؤكد على إنها لم تحقق أيا من الأهداف المرجوة”.

واكد ديب أن “الاستراتيجية العسكرية بالنسبة للجيش السوري تقضي بالرد الفوري على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ولكن الاستراتيجية العسكرية جزء من الاستراتيجية السياسية العامة للدولة، وقد تقتضي هذه الأخيرة التريث في الرد لتحقيق مصالح أكبر وأهم من الرد المنفعل”.

عكس السير