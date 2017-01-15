فينغر يؤكد : تجديد عقد أوزيل لا يعتمد على بقائي في أرسنال

نفى مدرب أرسن فينغر، المدير الفني لنادي #أرسنال الإنكليزي، أن يكون مستقبل النجم الألماني مسعود أوزيل مع الفريق مرتبطاً بقائه مدرباً للنادي اللندني حتى الموسم المقبل، موضحاً أنّ التصريحات الأخيرة للاعب قد أسيئ فهمها.

وكان أوزيل قد صرح مؤخراً بأنّ تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018 مع نادي أرسنال يرتبط ببقاء فينغر على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات صحفية، موضحا : “أوزيل قال إنه يريد أن يعرف ماذا سيحدث ولكنه لم يقل أن الأمر جزءًا أساسياً في اتخاذ قراره”.

وأضاف فينغر قائلاً: “أعتقد أن تصريحات أوزيل تم تفسيرها بشكلٍ خاطئ إلى حد ما، هناك العديد من الأشياء التي تلعب دوراً في تجديد عقده”.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، ختم بقوله: “نتمنى أن نصل إلى نتيجة قريباً نحن نتحدث دائماً مع بعضنا البعض وكذلك مع وكيله، لا يزال في عقده معنا 18 شهرا لذلك نحن هادؤون جداً”.

يُشار أنّ نادي أرسنال قد جدّد، الخميس الماضي، عقود 3 لاعبين، وهم الفرنسيين أولفييه جيرو، ولوران كوشيلني، وفرانسيس كوكلين، فيما لا يزال النجمين الألماني مسعود أوزيل و التشيلي أليكسيس سانشيز يتماطلان في قبول التجديد بسبب عدم الاتفاق حول بعض الشروط أبرزها الرفع من الراتب الأسبوعي بشكل كبير.

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