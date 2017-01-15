كونتي يعتبر أن تقارير انتقال كوستا إلى الصين مجرد ” تخمينات “

اعتبر مدرب نادي تشلسي الانكليزي، الايطالي انطونيو كونتي، ان التقارير الصحافية التي تحدثت عن انتقال مهاجمه البرازيلي دييغو كوستا الى الصين هي مجرد “تخمينات”.

وأشارت تقارير صحافية انكليزية مؤخرا الى ان المهاجم الدولي البالغ من العمر 28 عاما، تلقى عرضا للانتقال الى احد الاندية الصينية مقابل 34 مليون يورو سنويا. وعزز هذه التقارير غياب كوستا عن المباراة في الدوري الانكليزي الممتاز السبت امام حامل اللقب ليستر سيتي (فاز تشلسي 3-0)، علما ان المدرب الايطالي اكد ان الغياب مرده الى معاناة كوستا اصابة في الظهر.

وقال كونتي بعد المباراة ردا على سؤال عن التقارير، “لا أعلم شيئا من هذا القببل. النادي لم يعلمني باي شيء. انها مجرد تخمينات”.

اضاف “قرأت الكثير من التخمينات حول هذا الموضوع”، متابعا “يمكنني ان اقول لكم انه في حال وجود اي مشاكل، واكرر القول انه +في حال+ وجود مشاكل مع اللاعبين، انا معتاد على حلها في غرف تبديل الملابس وليس خارجها، ليس في المؤتمرات الصحافية”.

وانضم كوستا الى تشلسي في تموز/يوليو 2014، ووقع عقدا لمدة خمس سنوات. وسجل المهاجم هذا الموسم، 14 هدفا في 19 مباراة. الا ان الحديث عن احتمال انتقاله الى الصين، يأتي في ظل اقبال الاندية الصينية عن استقدام لاعبين بارزين مقابل صفقات مالية ضخمة، من بينهم مواطنه وزميله السابق في تشلسي اوسكار.

واستبعد كونتي كوستا عن التشكيلة التي خاضت لقاء السبت على ملعب ليستر، ما عزز التقارير عن خلاف بينهما.

الا ان كونتي قلل من اهمية الحديث عن خلاف او استبعاد.

وقال “اذا اردتم معرفة الحقيقة، فانا جاهز لقولها. فخلال تمارين يوم الثلاثاء الماضي، توقف كوستا فجأة لانه شعر باوجاع في ظهره. وبالتالي غاب عن التمارين طوال الاسبوع”.

اضاف “لذا لم يكن مؤهلا للمشاركة لا كاساسي ولا كلاعب بديل”، متابعا “لا يمكنني ان اهتم لهذا (تقارير الانتقال) لان اللاعبين اظهروا لي اليوم (السبت) اداء رائعا وروحية رائعة (…) هذا امر مهم جدا”.

وبنتيجة مباراة السبت، تكبد ليستر سيتي خسارته العاشرة هذا الموسم، وهو يحتل المركز الخامس عشر في الدوري برصيد 21 نقطة. اما تشلسي، فأتاح له فوزه السابع عشر تعزيز صدارته للترتيب مع 52 نقطة، بفارق سبع نقاط عن توتنهام هوتسبر الثاني (45 نقطة)، الفائز السبت على ضيفه وست بروميتش البيون 4-صفر. ( AFP )

عكس السير