” لقد سقطت الإنسانية فعلاً ” .. حزب في هولندا يطالب الحكومة باستضافة اللاجئين الذين يعانون من الأحوال الجوية القاسية في اليونان و تركيا

طالب حزب “خرون لينكس” (اليسار الأخضر) الهولندي، مجلس الوزراء بجلب اللاجئين الذين يعانون بسبب الأحوال الجوية القاسية في اليونان وتركيا، إلى مقاطعة فريسلاند شمالي هولندا.

وقال الحزب، بحسب ما أوردت صحيفة “ليوفاردر كورانت”، وترجم عكس السير، إن هنالك أماكن لللاجئين في هولندا “إجلبوهم الآن”.

وتم إرسال طلب الحزب إلى وزارة العدل الهولندية، في محاولة لعدم ترك اللاجئين يواجهون هذه الظروف القاسية دون أن ينالوا أية مساعدة.

وأضاف الحزب في رسالته : “كيف يمكن أن نترك الناس يتجمدون من البرد بذريعة الالتزام بالقوانين والاجراءات .. لقد سقطت الإنسانية فعلاً”.

عكس السير