مدير المخابرات المركزية الأمريكية يحذر ترامب من روسيا

أصدر جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.ايه) المنتهية ولايته انتقادا لاذعا اليوم الأحد للرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأسبوع الذي سيتولى فيه الرئاسة وحذره من إعفاء روسيا من تبعات أعمالها في الفترة الأخيرة وان يتوخى الحذر فيما يقول.

وقال برينان لبرنامج فوكس نيوز صنداي “التلقائية ليست أمرا يحمي المصالح الأمنية الوطنية لذلك عندما يتحدث أو يتخذ رد فعل يتعين عليه أن يتأكد من فهمه أن التداعيات والآثار على الولايات المتحدة قد تكون وخيمة.”

وأضاف “المسألة أكبر من مجرد ما يتعلق بالسيد ترامب. بل تتعلق بالولابات المتحدة الأمريكية”. (REUTERS)

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