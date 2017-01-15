مراسل تلفزيون بشار الأسد في حلب : الوحدات الكردية ” الرديفة لجيشنا الباسل ” تمنع الأهالي من العودة لمنازلهم في الشيخ مقصود

زعم شادي حلوة مراسل تلفزيون بشار الأسد في حلب، ومرافق سهيل الحسن قائد ميليشياته المحلية أن وحدات الحماية الكردية لا تسمع للأهالي بالعودة لمناطق سيطرتها في حلب.

وقال حلوة في منشور له على صفحته في فيسبوك : “من غير المنطقي ألا يسمح السوريون الكرد للأهالي العودة الى بيوتهم في مناطق الشيخ مقصود والهلك والحيدرية واجزاء من الأشرفية”.

وأضاف : “عرفنا عنكم الوطنية وكنتم مع جيشنا الباسل رديف في محاربة التنظيمات الارهابية لذلك يجب أن يعود الأهالي الى منازلهم ويكفيهم ماعانوه من تهجير متعمد من قبل الارهابيين”.

وختم : “نقطة من أول السطر”.

وكانت وحدات الحماية الكردية أبقت على سيطرتها على حي الشيخ مقصود مع سيطرة ميليشيات بشار الأسد على حلب “بالكامل”، وزادت عليه أحياء الهلك والحيدرية.

ونشرت وسائل إعلام روسية حينها مقاطع مصورة تظهر رفع علم الوحدات الكردية إلى جانب العلم السوري النظامي.

وتحدثت أنباء غير رسمية عن أن الشرطة العسكرية الروسية التي تم استقدامها إلى حلب، مهمتها الفصل بين مناطق سيطرة النظام والوحدات في حلب.

مواضيع متعلقة :

حلب : جانب من حركة المدنيين عبر المعابر المشتركة للنظام و الوحدات الكردية في الشيخ مقصود ( فيديو )

عكس السير