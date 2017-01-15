ميسي يعادل رقم راؤول التاريخي

واصل اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، نجم نادي #برشلونة، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني، حيث أضاف، مساء السبت، نادي نادي لاس بالماس لقائمة ضحاياه في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”

وقد سجل ميسي هدف واحد من الخماسية النظيفة التي فاز بها نادي برشلونة على ضيفه لاس بالماس (5-0) لحساب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح بذلك لاس بالماس النادي رقم 35 الذي تهتز شباكه بهدف واحد على الأقل من النجم الأرجنتيني في تاريخ مسابقة “الليغا”.

وبهذا الانجاز عادل ميسي الرقم التاريخي للنجم السابق لنادي ريال مدريد التاريخي راؤول غونزاليس، الذي سجل في مرمى 35 فريقاً مختلفا في الدوري الإسباني.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، يأتي في المركز الثاني في هذا السجل المميز، المهاجم الدولي الإسباني خوليو ساليناس الذي سجل في مرمى 34 نادياً مختلفاً، ثم المكسيكي هوغو سانشيز الذي سجل في مرمى 33 فريقاً مختلفا

وبحسب ما أفادت به شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أنه يتبقى لميسي 3 أندية فقط، عجز عن التسجيل في مرماها في الدوري الإسباني، هي خيريز، قادش، وريال مورسيا.

ومن جهة أخرى، أشارت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية إلى أنّ لاس بالماس، يعتبر الفريق رقم 68 الذي هز ليونيل ميسي شباكه بقميص برشلونة في كل المسابقات المحلية والدولية.

وواصل النجم الأرجنتيني تألقه المميز في الفترة الأخيرة حيث سجل في 7 مباريات متتالية ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا، كما احتفظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجاري برصيد 14 هدفاً، مناصفة مع زميله في نادي برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سجل هدفين اثنين في مباراة السبت أمام لاس بالماس.

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