هولندا تخصص مساعدات إغاثية مستعجلة للاجئين الذين يعانون من الظروف الجوية القاسية في اليونان

خصصت الحكومة الهولندية مبلغ 100 ألف يورو لتقديم مساعدات مستعجلة للاجئين الذين يعانون من الظروف الجوية القاسية في اليونان.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، بحسب ما رصد عكس السير، بأن الحكومة قررت بعد نقاش مع ممثليها في اليونان ومع منظمات إغاثية من الحصول على المواد الضرورية من اليونان، توفيراً للوقت.

وقالت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية ليليانا بلاومن، إنه “يجب إيصال المواد الإغاثية للاجئين بأسرع وقت ممكن”.

وأضافت بلاومن، بحسب ما نقلت عنها صحيفة تلغراف الهولندية : “من المفجع أن لا يستطيع هؤلاء الأشخاص الذهاب لأي مكان آخر .. علينا وضح حد لذها الأمر بسرعة”.

ودعت الوزيرة إلى تقديم مساعدات مماثلة للاجئين في جزر ليسبوس وساموس اليونانية.

الجدير بالذكر أن معظم اللاجئين الذين يعانون من الظروف الجوية القاسية هم من السوريين، وبدرجة أقل من الأفغان.

عكس السير