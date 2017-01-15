” Hello ” تتيح إجراء محادثة فيديو جماعية عبر الويب مباشرة

أصبح بإمكان مستخدمي الحاسب الشخصي إنشاء محادثة فيديو جماعية مع زملائهم وأصدقائهم بسهولة، وذلك عبر خدمة جديدة تسمى Hello، حيث تتيح للمستخدمين إنشاء محادثة فيديو جماعية عبر الويب مباشرة ودون الحاجة إلى استخدام تطبيقات متخصصة للهواتف الذكية.

ووفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية ، بمجرد الولوج إلى موقع الخدمة، ستلاحظ ظهور مربعات ملونة تشير إلى عدد الأشخاص المنضمين للمحادثة الجماعية لكن في البداية يجب عليك منح الخدمة الصلاحيات اللازمة لاستخدام الكاميرا والميكروفون على حاسبك الشخصي.

وبعد منح الخدمة صلاحية الوصول، ستلاحظ ظهور فيديو خاص بك على أحد المربعات ولضم شخص آخر للمحادثة فإن كل ما عليك فعله هو نسخ الرابط الخاص بها ومن ثم مشاركته مع الأشخاص الذين ترغب بضمهم إلى المحادثة المرئية.

وتعتبر الخدمة إحدى الحلول البديلة لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية المتخصصة في هذا المجال أشهرها تطبيق Houseparty الذي انطلق العام الماضي وحقق شعبية واسعة بين المستخدمين.

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