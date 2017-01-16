ألمانيا : ألماني تركي يقتل زوجته الألمانية السورية الحامل .. و الأسباب مجهولة !

قتلت سيدة ألمانية من أصول سورية على يد زوجها الألماني التركي الكردي، بعد عراك حاد بينهما يوم الأحد الماضي في مدينة #بريمن شمالي #ألمانيا .

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تلقت صباح الأحد مكالمة طوارئ من مجهول أبلغ عن شجار بين زوجين في المنطقة السكنية الواقعة في شارع بوديلك.

وبعد وصول الشرطة بدقائق، كانت الزوجة الحامل (40 عاماً) قد فارقت الحياة داخل شقتها، فيما تم إلقاء القبض على الزوج (39 عاماً).

ولم تذكر الصحيفة كيفية قتل الرجل لزوجته.

ونقلت عن سكان الجوار أن الرجل من أصول تركية كردية، ويعرف عنه بأنه “ودود وخدوم”، وكان قدم إلى ألمانيا قبل 20 عاماً، وتزوج من السيدة الألمانية (من أصول سورية) قبل عام.

وكان من المفترض أن تضع الضحية مولودها في الخامس من شباط المقبل.

وقال أحد أصدقاء القاتل، بحسب الصحيفة، إن الزوجة غادرت قبل يومين منزل زوجها وأقامت عند شقيقتها، وطلبت الانفصال، ثم عادت مرة أخرى لتحزم أمتعتها، حيث كان زوجها قد فقد صوابه، على حد تعبيره.

عكس السير