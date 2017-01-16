ألمانيا : الحلف الاطلسي قلق من تصريحات ترامب

أعرب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاثنين، عن “قلق” حلف شمال الاطلسي حيال تصريحات الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الذي اعتبر أن الحلف “تخطاه الزمن”.

وقال شتاينماير عقب لقاء مع الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ وقبل اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل ان الحلف الاطلسي “تلقى بقلق تصريحات الرئيس المنتخب ترامب الذي يرى أن الحلف الأطلسي تخطاه الزمن”.

وتابع “سنرى ما سيكون تأثير (التصريحات) على السياسة الأميركية” مع تنصيب ترامب رسمياً الجمعة.

وقال ترامب في مقابلتين مع صحيفتي “بيلد” الألمانية و”تايمز″ البريطانية نشرتا الاثنين أن الحلف الاطلسي منظمة “تخطاها الزمن”.

وشدد شتاينماير، على أن هذا الموقف “يتعارض مع ما قاله وزير الدفاع الاميركي (المعين) خلال جلسة تثبيته في واشنطن قبل ايام قليلة فقط”.

واعتبر وزير الدفاع الأميركي المقبل الجنرال السابق جيمس ماتيس الخميس خلال جلسة في مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه أن الحلف الاطلسي يعد “حيوياً” للولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الألماني إن “تصريحات الرئيس الاميركي المنتخب ستؤثر أو بالأحرى ستحدد” مضمون اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الـ28 الاثنين في بروكسل، مشيراً إلى أنها “اثارت الدهشة والاضطراب في بروكسل، وليس فقط في بروكسل على ما أعتقد، بل أنا واثق من ذلك”. (AFP)

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