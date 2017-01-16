الجنيه الإسترليني يسجل هبوطاً حاداً

هبط الجنيه الاسترليني نحو 1.5 بالمئة في التعاملات المبكرة بلندن يوم الاثنين متأثرا بتقارير إخبارية عن أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستلمح إلى أن بريطانيا في طريقها نحو خروج “صعب” من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وسجل الاسترليني مستوى منخفضا بلغ 1.1983 دولار في التعاملات الآسيوية وهو الأدنى في نحو 32 عاما مع استثناء “الانهيار الوجيز” الذي شهده في أكتوبر تشرين الأول.

وتعافت العملة البريطانية بعض الشيء مسجلة 1.2033 دولار بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش لكنها ظلت منخفضة 1.2 بالمئة عن مستوى الفتح.

وأمام اليورو هبط الجنيه الاسترليني أيضا أكثر من واحد بالمئة خلال اليوم إلى 88.53 بنس وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين. (REUTERS)

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