العلماء يجدون طريقة لتصنيع ” نسيج العنكبوت “

اقترح فريق من العلماء من السويد والصين وإسبانيا وبريطانيا طريقة لإنتاج خيط خفيف ومتين يحاكي إنتاج خيوط نسيج #العنكبوت.

فقد علّم هؤلاء المختصون في الكيمياء البيولوجية بكتيريا على إنتاج إنزيمات مماثلة لتلك المنتجة في غدد العناكب. وبعد أن أفرزت البكتيريا الانزيمات المطلوبة استخدم الباحثون إبرة محقنة لسحب ذلك الخيط الذي يبلغ طوله 1 كيلومتراً. ويساوي قطر هذا الخيط 40 ميكرومترا أي 25:1 ميليمترا فقط.

وطبقاً لقناة روسيا اليوم ، تحاكي عملية إنتاج هذا الخيط العمليات المعقدة لنشوء مثل هذه الخيوط في الطبيعة والتي تجري على مستوى الجزيئات، مما سيسمح بتنقيح عمليات الإنتاج الصناعي لنسيج العناكب وذلك لأجل الحصول على مواد بيولوجية وإنتاج أنسجة وغير ذلك.

وسيمكن استخدام المادة التي تم الحصول عليها لإنتاج خيوط جراحية تختفي مع الوقت وأوتار للآلات الموسيقية وفي صناعة الإلكترونيات وعند إجراء المعالجة الجينية.

عكس السير