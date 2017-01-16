امرأة بريطانية تشنق نفسها بسبب عملية تجميل فاشلة

أقدمت سيدة بريطانية على #الإنتحار بشنق نفسها لأنها لم تكن راضية عن نتائج عملية التجميل التي أجرتها لصدرها، وذلك في أعقاب التعليقات السلبية التي سمعتها من حبيبها السابق حول جسدها.

وعثر على ريبيكا هور (38 عاماً) مشنوقة في منزلها بمدينة #مانشستر في يوليو (تموز) الماضي، وذلك في أعقاب العملية الجراحية لتجميل الصدر، والتي تقول إنها جعلتها تبدو قبيحة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعثر والد ريبيكا على جثتها وحاول إنقاذها لكنها كانت قد فارقت الحياة، بعد أن تركت رسالة مؤلفة من 17 صفحة ومكتوبة بخط يدها، تشرح فيها الأسباب التي أدت إلى انتحارها، والظروف النفسية السيئة التي مرت بها.

وقبل العملية الجراحية، أخبرت الجراحة أولمبيا هادن السيدة ريبيكا أن التحسن المتوقع من العملية لن يتجاوز نسبة 60%، كما أن هناك مخاطر محتملة، ولا يوجد أية ضمانات لنجاح العملية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقالت والدة ريبيكا خلال التحقيق إن ابنتها لم تكن راضية عن نتيجة العملية، وشعرت أنها أصبحت قبيحة ومشوهة.

من جهته، قال جيريمي روتش المدير المساعد في عيادة “ترانسفوم” التي أجرت العملية، إن النتئائح الأولية للعملية كانت مُرضية، وتم شرح كافة التفاصيل للسيدة ريبيكا قبل إجرائها، وأكد في الوقت نفسه أن أعراض الاضطراب على المريضة بعد العملية لم تكن ناتجة عن الجراحة، خاصة وأن الأطباء شخصوا إصابتها بالاكتئاب عام 2008.

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