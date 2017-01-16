بالفيديو .. أول ” روبوت ” في العالم يستجيب للأوامر عبر الصور المتحركة

صمم طالب أمريكي بجامعة نيويورك روبوتاً صغيراً يُشبه في هيأته وشكله الشخصية الكرتونية الشهيرة مينيونز، وصفوه بأنه أول مساعد شخصي في العالم يستجيب للأوامر والأسئلة التي يتلقاها عن طريق الصور المتحركة “جي آي إف”.

وينتفض الروبوت الشخصي الذي أطلق عليه اسم “بيكو-Peeqo” فور سماع اسمه، ويضيء النظام التنبيهي المدمج أعلى رأسه، ليخبر المستخدم بأنه ويجيب على الأسئلة المطروحة عليه من خلال عرض صور متحركة على شاشته “إل سي دي” المدمجة في هيكله المطاطي، والمنطوي أيضاً على ميكروفون في أذنه ونظام صوتي أعلى الرأس وكاميرا في الجهة الأمامية، ليسجل ماذا يرى، كما أنه يقوم بتشغيل الموسيقى من سبوتيفاي.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، في حال عدم توجيه الأسئلة إليه، يغفو الروبوت، حيث تظهر على الشاشة نظارة تبدو العيون بداخلها مغلقة، وعندما يسمع اسمه يستيقظ ويجيب بأنه على استعداد كامل لتلقي الأسئلة، التي يجيب عليها بصورة متحركة “جي آي إف” مناسبة، فمثلاً عندما يأمره صاحبه بأن يقول “مرحبا” أو “مع السلامة”، تظهر على شاشته شخص يلوح بيديه.

ومن الناحية التقنية، يتكون الروبوت بيكو من حاسب راسبيري باي الصغير و6 محركات وأربعة ميكروفونات وكاميرا وسماعة يو إس بي ونظامين أردينو للتحكم الجزئي، ويعتمد على واجهة برمجة التطبيقات لخدمة الأوامر الصوتية من غوغل ليستجيب عند مناداة اسمه.

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