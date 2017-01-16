بسبب الـ ” سيلفي ” .. مراهق روسي يسقط من أطول برج في أوروبا

سقط مراهق من الدور الـ86 في أطول برج في القارة الأوروبية، حيث قالت تقارير إنه كان يلتقط صورة ذاتية (سيلفي) ، ووقع ألكسندر (18 عاما) على سيارة #مرسيدس كانت تصطف أسفل ناطحة سحاب للتزلج في العاصمة الروسية #موسكو.

وأوردت التقارير الروسية روايتين مختلفتين لملابسات مأساة سقوط الطالب طبقاً لما اوردت قناة سكاي نيوز، ففي الوقت الذي قال فيه البعض إنه سقط بينما كان يلتقط صورة سيلفي قال البعض الآخر إنه تشاجر مع أبيه ثم انتحر بالقفز من على مدرج لهبوط الطائرات العمودية في برج أوكو.

و”أوكو” -كلمة تعني باللغة الروسية العين- يعد أطول ناطحة سحاب في أوروبا، بطول يبلغ 354 متر.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصدر من هيئة الإسعاف في موسكو قوله إن شابا سقط من الدور الـ86 من برج “أوكو” في مدينة موسكو.

وقال “ما يقال إن الشاب حاول التقاط سيلفي، وكان بصحبة والده في حلبة تزلج” ، لكن الموقع الإخباري “life.ru” نقل عن شاهد عيان قوله: “الناس قالوا إن مشادة نشبت بين الشاب وأبيه”.

وذكر الموقع أنه “في ظل احتدام النقاش هرول ألسكندر إلى مهبط للطائرات العمودية وقفز”.

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