بعد 146 عاماً .. نهاية ” أعظم ” عرض في العالم

بعد 146 عاما من العمل تحت شعار “أعظم عرض على الأرض” يطوي سيرك “رينغلينغ بروس وبانوم آند بيلي” خيمته وينهي عروضه بسبب تراجع مبيعات التذاكر وارتفاع تكاليف التشغيل.

وقال كينيث فيلد، المدير التنفيذي لشركة “فيلد إنترتينمنت” التي تمول السيرك على موقعها على الإنترنت “بعد كثير من التقييم والتشاور اتخذت أسرتي وأنا القرار الصعب بأن سيرك رينغلينغ بروس وبانوم آند بيلي سيقدم آخر عروضه في مايو”.

وكان السيرك أوقف في مايو من العام الماضي عروض الأفيال بعد سنوات من دعوى أقامها نشطاء طبقاً لما نقلت قناة سكاي نيوز ، وقال السيرك إنه لم يرتكب أي مخالفات ولكنه وافق على دفع غرامة بالملايين قبل سنوات من إنهاء عروض الأفيال.

ورحبت منظمة (بيتا) التي تدعو للرفق بالحيوان بالقرار قائلة “هذه نهاية لما كان يعد أتعس عرض على الأرض للحيوانات البرية وندعو كل سيرك لأن يحذو حذوهم إذ أن هذه إشارة على تغير الزمن”.

وذكر فيلد في بيانه، السبت، أن تراجع المبيعات زاد بشكل كبير بعد إيقاف عروض الأفيال.

وجرى إبلاغ العاملين بالسيرك بالقرار بعد انتهاء عروضهم في فلوريدا.

عكس السير