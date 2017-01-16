بماذا ردت مستشارة ألمانيا على انتقادات ترامب لها ؟

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدول الأوربية بألا تتأثر بالانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وردا على تصريحات ترامب قالت ميركل في برلين اليوم الإثنين “أعتقد أننا نحن الأوروبيين نتحكم بمصيرنا بأنفسنا”، وأضافت المستشارة أن بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال قوته الاقتصادية وتوحده.

وردا على الانتقادات التي وجهها ترامب إليها شخصيا فيما يتعلق بسياسة اللجوء التي اتبعتها، قالت ميركل إن الإرهاب يشكل تحديا لنا جميعا، مشيرة إلى أنها تريد أن تفصل ملف اللاجئين عن هذه القضية.

وأضافت المستشارة قائلة: “العديد من السوريين لم يهربوا من الحرب الأهلية في بلادهم فحسب، بل من الإرهاب أيضا”.

وحول مستقبل العلاقات الأمريكية الألمانية قالت ميركل إن مواقف ترامب باتت معروفة لكنها شخصيا تفضل أن تنتظر إلى “أن يتسلم الرئيس الأمريكي منصبه رسميا” في العشرين من الشهر الجاري.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قد قال في وقت سابق إن ميركل قرأت مقابلة ترامب مع صحيفتي “بيلد” و”تايمز” باهتمام، مضيفا أن مواقف المستشارة بشأن سياسة اللجوء والاتحاد الأوروبي والشراكة عبر الأطلسي معروفة. وأضاف زايبرت: “الآن ننتظر تسلم الرئيس ترامب للسلطة وسنتعاون بعد ذلك على نحو وثيق مع الحكومة الجديدة”.

من جانبه، ذكر متحدث باسم الخارجية الألمانية أنه من الخطأ “وضع كل ملاحظة في هذه المقابلة أو أي تعليق على تويتر على ميزان حساس، وتصيدها وإصدار ردود فعل عاجلة بشأنها”. وأوضح المتحدث أنه “يمكن القول بحذر بأن هناك صورة متناقضة” عند النظر إلى التصريحات الأخيرة لترامب وتصريحات أخرى له.

وكانت صحيفتا “بيلد” الألمانية و”تايمز” البريطانية قد أجرتا يوم أمس مقابلة مع الرئيس الأمريكي ترامب تحدث فيها عن الملامح الرئيسية لسياسته عند توليه رئاسة البلاد رسميا يوم الجمعة المقبل. وانتقد ترامب خلال المقابلة سياسة ميركل للجوء، كما هدد بفرض جمارك عقابية على صادرات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة. (DPA)

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