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ترامب : تدخل روسيا في سوريا أدى لوضع إنساني مريع .. يجب بناء مناطق آمنة بأموال الخليج

‏16 دقيقة مضت أهم الأخبار, فلاش اضف تعليق

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد #ترامب إن بلاده كانت لديها فرصة لعمل شيء في #سوريا لكن فات الأوان الآن، واعتبر تدخل روسيا في سوريا “أمراً سيئاً جدا”.

وفي مقابلة مشتركة مع صحيفة “ذا تايمز” البريطانية و”بيلد” الألمانية نشرت أمس الأحد وصف ترمب التدخل الروسي في سوريا بـ”الأمر السيء جداً” والذي أدى إلى وضع إنساني مريع.

وأضاف أنه كان لدى أميركا فرصة لعمل شيء في سوريا لكنّ الأوان فات الآن، معتبرا أنّ ما حصل في حلب “كان مريعا”، وقال إنه كان يجب على الغرب بناء مناطق آمنة داخل سوريا بأموال دول الخليج.

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