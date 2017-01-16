ترامب لصحيفة بيلد الألمانية : ميركل ارتكبت خطأ كارثياً باستقبال جميع اللاجئين

اعتبر الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية نشرت الأحد أن حلف شمال الأطلسي منظمة “عفا عليها الزمن”، متهما دولا أعضاء في الحلف بأنها لا تدفع حصتها في اطار عملية الدفاع المشتركة وبالاتكال على الولايات المتحدة.

وقال ترامب في أول مقابلة مع صحيفة ألمانية منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية إن “الأطلسي لديه مشاكله وهو (منظمة) عفا عليها الزمن لأنها أنشئت بالدرجة الأولى منذ سنوات”.

وقال “من المفترض أن نقوم بحماية بلدان (الحلف)، لكن بلدانا كثيرا من بينها لا تدفع ما يتوجب عليها” في إطار الحلف.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب لصحيفة تايمز أوف لندن إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ارتكبت “خطأ كارثيا” بسياسة السماح لمليون لاجئ بالتدفق على بلادها.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله “أعتقد أنها (ميركل) ارتكبت خطأ كارثيا يتمثل باستقبال جميع اللاجئين غير الشرعيين وجميع الناس من أينما أتوا”. (AFP-REUTERS)

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