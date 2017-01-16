تشابيكوينسي يتلقى عروضاً لإنتاج فيلم عن مأساته

كشف نادي #تشابيكوينسي البرازيلي المنكوب أنه تلقى عروضاً لإنتاج فيلم يروي المأساة التي أودت بحياة أغلب لاعبي فريقه الأول في حادث طائرة مأساوي بينما كانوا في طريقهم إلى العاصمة الكولومبية ميدلين، لخوض نهائي بطولة أندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا سود امريكانا) في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح النادي البرازيلي، في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تسلم عروضاً من شركة “نتفليكس” الأمريكية لخدمات البث الحي عبر الإنترنت ومنتجين آخرين، للحصول على حقوق تصوير فيلم عن حادث سقوط طائرة الفريق في كولومبيا.

وذكر نادي شابيكوينسي أنه استمع إلى مقترحات عدد من المنتجين، لكنه لم يتخذ القرار بشكل فوري بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، مؤكداً أنه “لن يقبل بأي حال باستغلال المأساة لغرض ترفيهي.. أو استغلالها بشكل غير صحيح”.

وسقطت طائرة نادي شابيكوينسي، في 28 نوفمبر الماضي، بسبب نفاد الوقود وتحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مدينة ميديلين الكولومبية خلال رحلة الفريق لخوض مباراة الذهاب للدور النهائي لبطولة “كوبا سودامريكانا” أمام نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وأسفر الحادث عن مقتل 71 شخصاً، من بينهم 19 من لاعبي نادي شابيكوينسي وعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري والطبي للفريق، ولم ينج سوى ستة أشخاص فقط من بينهم ثلاثة من لاعبي الفريق.

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