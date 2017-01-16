حاكم مصرف بشار الأسد المركزي ينفي ضخ كميات جديدة من فئة 50 و 100 ليرة

كشف حاكم مصرف بشار الأسد المركزي “دريد درغام”، أن استبدال الأوراق النقدية التالفة من جميع الفئات (بما فيها فئتا خمسين ومئة الليرة) يتم بشكل روتيني، ومستمر في المصرف، وفق الحاجة، مستغرباً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن بدء المصرف بضخ كميات جديدة من فئة خمسين ومئة الليرة في أغلب المحافظات السورية.

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أن المصرف مطلع بدقة على معاناة المواطنين في تعاملهم مع الأوراق النقدية القديمة لبعض الفئات. مشيراً إلى أن الحل الحقيقي لهذا الأمر ليس بالطباعة أو باستخدام وسائل إلكترونية، كما يشاع، وإنما يستوجب دراسة معمقة، لتكون النتائج إيجابية وعملية.

وأكد أنه مع منتصف العام الحالي 2017 سيكون هناك حلول جديدة عملية ومناسبة ترضي المواطنين، لجهة تعاملهم مع الفئات النقدية الصغيرة، المستخدمة في حياتهم اليومية.

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