دير الزور تشتعل على وقع المعارك بين ” داعش ” و النظام .. و التنظيم يتقدم في محيط المطار العسكري

تشهد دير الزور استمرار الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين ميليشيات بشار الأسد وتنظيم داعش في معظم جبهات المدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التنظيم يحاول تحقيق تقدم جديد في أكثر من محور عبر الهجوم في أكثر من منطقة بشكل متزامن.

وأكد أن هذا الهجوم، هو الأعنف في دير الزور، منذ هجوم التنظيم قبل عام على المدينة، والذي سيطر خلاله على أجزاء واسعة في شمالها الغربي.

وقال ناشطون معارضون إن الاشتباكات العنيفة مندلعة على جميع الجبهات، وسط قصف جوي ومدفعي على محيط المطار العسكري الذي بات محاصراً بشكل شبه كامل.

وتناقل الناشطون ومعرفات موالية للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتمكن التنظيم من قطع الطريق بين مطار دير الزور وحي هرابش في المدينة، بالإضافة إلى سيطرة “داعش” على منطقة سكن المهندسين، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

عكس السير