ديفيد فيا يكشف هدفه بعد الاعتزال

قال مهاجم #نيويورك_سيتي الأمريكي، الإسباني ديفيد فيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إنه يتطلع للإشراف على أكاديميات لكرة القدم، مثلما يفعل منذ عام ونصف في بورتوريكو، وذلك بعد إسدال الستار على مشواره الاحترافي.

وأكد المهاجم الدولي السابق، 35 عاما، أثناء إشرافه على الدورة الثانية من البطولة التحضيرية للموسم الجديد لأطفال أكاديميته “DV7” في مدينة بايامون البورتوريكية “لا نستبعد افتتاح مزيد من الأكاديميات في أماكن أخرى، أريد أن أتفرغ لهذا الأمر بعد اعتزالي كرة القدم”.

وتتراوح أعمار الأطفال المشتركين في الأكاديمية بين 3 و17 عاما، ولذك بهدف التشجيع وزيادة قاعدة المشاركة في البلد اللاتيني.

وأضاف “أشعر بالسعادة الكبيرة بالنتائج التي تتحقق هنا يوما بعد يوم، بالتأكيد، العمل بدأ يأتي بثماره”.

وشدد فيا على أن سن الثالثة يعتبر مثاليا من أجل أن يبدأ الأطفال في ممارسة كرة القدم، الرياضية التي ذكر أنه بدأ ممارستها وهو في سن الـ6.

كما أشار بطل العالم مع منتخب بلاده في 2010 إلى أنه لا يعلم موعد اعتزاله، إلا أنه في الوقت الحالي سيلعب موسم آخر مع نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال في هذا الصدد “أفكر في الحاضر وحتى هذه اللحظة أنا مستمر في الملاعب”. ( EFE )

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