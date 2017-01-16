راوتر ” نورتون كور ” .. حارس أمان الشبكة المنزلية

أعلنت شركة نورتون، المتخصصة في برمجيان أمان الإنترنت، عن إطلاق جهاز راوتر من إنتاجها لتوفير المزيد من الأمان في الشبكة المنزلية، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات CES، و الذي تحتضنه مدينة لاس فيغاس حتى الثامن من الشهر الجاري.

وأوضحت شركة نورتون أن الراوتر “كور”، الذي يشبه في تصميمه قبة رادارات الطقس، سيكون بمثابة حارس للشبكة المنزلية وما تشتمل عليه من كمبيوترات ولمبات شبكية موصلة به أو مستشعرات أو أجهزة منزلية.

ويتم فحص باقات البيانات الواردة والصادرة عن طريق وظيفة ” Deep Packet Inspection ” للبحث عن الفيروسات والبرمجيات الضارة والأكواد المتطفلة. وإذا اكتشف الراوتر إصابة بالفيروسات أو ثغرات أمنية، فإنه سيتم إحالة الجهاز المعني إلى الحجر الصحي الرقمي.

وإلى جانب وظائف الأمان المتطورة يتضمن راوتر نورتون “كور” وحدات النطاق المزدوج لشبكة WLAN اللاسلكية بتردد 2.4 و 5 غيغاهرتز، مع تقنية البلوتوث منخفض الطاقة، مع اثنين منافذ “يو إس بي- 3”. ويمكن توصيل مودم خارجي عن طريق قوابس “إيثرنت” الأربعة.

ومن المقرر طرح الراوتر نورتون “كور” في الأسواق العالمية خلال فصل الصيف القادم بتكلفة تبلغ 280 دولاراً أمريكياً. ( DPA )

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